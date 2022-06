Biliardo, finali al PalaMariotti. Dini e Del Corso esultano, tutti gli altri vincitori

Sta volgendo al termine la stagione Uisp La Spezia e Valdimagra 2021-2022 del biliardo specialità boccette con la disputa delle finali al PalaMariotti della Spezia. Venerdi 17 giugno ci sarà la finalissima del campionato di serie A tra le due dominatrici della stagione che si sono confermate anche nei play off, ovvero il Bar Centrale a Romito Magra guidato da Guastini Lorenzo e Abs Regina di Cuori Sarzana guidato da Ponzanelli Enno. Nelle scorse serate si sono svolte le finali del campionato provinciale singolo dove ha prevalso la giovane rivelazione Giacomo Ternelli dell’Abs sull’inossidabile Diego Malaspina del Maxim di Castelnuovo Magra. La finale del campionato provinciale a coppie è stata vinta con pieno merito da Marco Dini e Franco del Corso del Bar Centrale Romito contro Nicola Plicanti e Gianmarco Baudi del bar Jolly B La Spezia. Il trofeo Città della Spezia di serie B è stato vinto dall’Arci Ricco in finale contro l’Arci La Lizza mentre ieri sera l’Arci Termo C ha vinto il campionato di serie B in finale contro Arci La Pianta. Entrambe le squadre insieme al Bar Bonamini sono state promosse in serie A.

