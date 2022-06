Cervo ti Strega, i finalisti sulla Piazza dei Corallini con ben dieci scuole protagoniste

Cervo. Sabato 18 giugno torna Cervo ti Strega in compagnia degli scrittori finalisti del premio letterario più prestigioso d’Italia. L’appuntamento con la nona edizione della manifestazione letteraria sarà alle 21.30 in piazza san Giovanni, per vivere nuovamente la magia di una sera d’estate sull’incantevole sagrato dei Corallini, accompagnati dai racconti e dalle parole della grande narrativa italiana contemporanea in una platea che, dopo due anni difficili, torna a essere completa. A condurre la serata sarà lo speaker radiofonico Maurilio Giordana, a cura di Mauro Vero saranno invece gli intermezzi musicali per voce e chitarra.

