Crociere post covid, dal Clia il dato: “Record con 12,7 milioni di passeggeri nel 2023”

Le crociere tornano ad una normalità post pandemica completamente tinte di verde. Il calo legato al Covid è infatti ormai definitivamente superato e nel 2023 si raggiungeranno 12,7 milioni di passeggeri movimentati in Italia e 48,6 milioni nell’area euromediterranea, tornando così ai livelli del 2019, quando si arrivò rispettivamente a 12,3 e 53,3 milioni. Questi i dati presentati durante il CLIA European Summit – il primo summit della crocieristica in corso a Genova dal 14 al 16 giugno con 300 rappresentanti del gotha dell’industria crocieristica, politici e istituzioni italiane e straniere – emersi da una ricerca di Risposte Turismo. “Stiamo guidando la ripresa del turismo in Europa e lo stiamo facendo con un approccio totalmente legato alla sostenibilità, collaborando con le nostre destinazioni affinché i flussi siano il meno impattanti possibile. Inoltre, la nostra industria può e deve essere protagonista della transizione green” ha detto Marie-Caroline Laurent, Direttrice Generale CLIA Europa. “Nei prossimi cinque anni il 93% delle navi da crociera saranno costruite in Europa, un totale di 78 nuove imbarcazioni che rappresentano investimenti di circa 47 miliardi di euro nei cantieri europei, una ricaduta economica superiore a 200 miliardi sull’economia continentale. Una cifra considerevole, che guarda alla decarbonizzazione visto che una nave su cinque sarà alimentata a LNG. Inoltre – aggiunge Laurent – due su tre saranno dotate di sistema di elettrificazione a terra entro il 2027. Purtroppo, però, al momento solo terminal crociere in tutta Europa dispongono di questa tecnologia. Per questo chiediamo ai governi di investire maggiormente in infrastrutture che definirei abilitanti la sostenibilità, nello sviluppo di carburanti alternativi e anche di un quadro regolatorio più chiaro e coerente”.

