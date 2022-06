Estate amegliese nel segno della varietà, oltre settanta appuntamenti da giugno a settembre

Vitalità e della valorizzazione dei beni culturali del territorio parole chiave dell’estate amegliese 2022. “Con vitalità vogliamo intendere tante cose: prima di tutto, la volontà di animare le frazioni del Comune con tante iniziative di natura diversa – musica, arte, letteratura, spettacolo, intrattenimento, danza – e di farlo attraverso una programmazione partecipata. Vitalità dei luoghi storici che sono rimasti chiusi e talora abbandonati negli scorsi anni – a causa del Covid ma non solo –, svolgendo in essi la maggior parte degli incontri e degli spettacoli. Villa romana di Bocca di Magra, la corte del Castello di Ameglia (riaperta dal prossimo 18 giugno), la Piazza XIII dicembre di Montemarcello, piazza Pertini a Fiumaretta saranno i teatri degli incontri e delle manifestazioni. E i siti archeologici saranno riaperti e avranno una nuova segnaletica informativa, in modo che i visitatori possano osservare e conoscere i contenuti di questi resti unici di foce Magra. Quel che ci sta a cuore è la vitalità della comunità e per essa collaborazione delle associazioni, dei cittadini e di chi ama i nostri borghi”, hanno spiegato stamani in conferenza stampa il sindaco Umberto Galazzo e l’assessore alla Cultura Marzia Ratti, affiancati da Isaura Mazza, presidente Pro Loco Montemarcello, e Maurizio Castagna, presidente Vivere Fiumaretta.

Il calendario, alla cui presentazione stamani hanno preso parte anche , inizia con la riapertura della corte e del castello di Ameglia, il prossimo 18 giugno, e si conclude a settembre, per un’estate da oltre 70 iniziative.

... » Leggi tutto