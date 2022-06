Italia vs Argentina. “La Finalissima” vissuta da Santiago Szerdi, ex giocatore ponentino: “Emozioni fortissime”

Londra. Una passione sfrenata per la propria terra, unita all’amore per il calcio, rendono l’argentino medio uno dei migliori tifosi del panorama calcistico mondiale. I riti che precedono la partita sono quasi più sacri della stessa, con una grande riunione di persone che, per la maggior parte, non si sono mai viste in vita loro, ma per l’Albiceleste diventano tutti fratelli e sorelle.

... » Leggi tutto