La Liguria ospiterà l’Europeo assoluto di scherma

Genova. La città di Genova sarà sede dei Campionati Europei Assoluti di scherma nel 2025. È quanto stabilito dal Congresso della Confederazione Europea tenutosi oggi ad Antalya all’esito di una votazione storica: in palio, infatti, c’era l’assegnazione dell’edizione 2024 per la quale correvano appunto Genova e Basilea, che ha visto terminare la sfida in perfetta parità, 21 preferenze per la candidatura italiana e altrettante per quella svizzera. Il Congresso, riscontrando il grande apprezzamento dei delegati delle Federazioni del Vecchio Continente per entrambe le proposte, sulla base di quel “21 pari”, ha così deciso che fosse il sorteggio a stabilire la sede dell’Europeo 2024, assegnando anche l’edizione successiva, quella del 2025, alla “meno fortunata” nel lancio della monetina.

