La Nolese è pronta voltare pagine e scrivere un nuovo capitolo della storia della società. Per rilanciare una squadra che negli ultimi anni ha collezionato solo retrocessioni, seppur solo sulla carta, in Terza Categoria, la Polisportiva Nolese ha deciso di puntare su mister Gerardo Magalino. Si tratta di un ritorno per il tecnico, che aveva lasciato la squadra nel maggio 2019.

