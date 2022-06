Lerici, all’una stop alla musica nei locali

Sarà pubblicata all’albo pretorio domattina l’ordinanza sindacale che disciplina l’attività musicale degli esercizi commerciali del comune di Lerici. Dal 17 giugno al 12 settembre compresi, la musica dei locali lericini dovrà stopparsi all’una del mattino, mentre al sabato sarà lo stop è ritardato di un’ora, alle 02.00. L’ordinanza, firmata nel pomeriggio di oggi dal sindaco Leonardo Paoletti, è stata scritta in accordo con il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, con la volontà di regolare in modo coordinato anche l’afflusso di gente per le strade cittadine nelle ore notturne. “È una decisione condivisa con il Comune di Sarzana, per consentire il divertimento dei nostri ragazzi ma allo stesso tempo garantire ordine pubblico e sicurezza per le strade”, commenta il sindaco Paoletti.

I gestori di locali lericini dovranno altresì dare attuazione alle linee guida per lo svolgimento delle attività di spettacolo e intrattenimento musicale emesse dal Servizio Commercio del Comune.

