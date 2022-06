Lo Spezia mette in stand by Rey Manaj e in Spagna si fa avanti l’Elche

L’Elche avrebbe fatto un sondaggio con il Barcellona per Rey Manaj. Il centravanti albanese, reduce dalla positiva stagione in serie A con la maglia dello Spezia, è in questi giorni in vacanza ma con la prospettiva di dover lasciare la Catalogna durante la sessione estiva di calciomercato. Lo sblocco del mercato deciso dal TAS di Losanna ha cambiato i programmi in casa aquilotta, che erano pronti a pagare riscatto e trovare un nuovo accordo con Manaj per allungare il contratto in scadenza nel 2023.

