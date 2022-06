L’onorificenza “XXI Luglio 1921” assegnata alla partigiana Mirella Alloisio

Sarà Mirella Alloisio, cittadina ligure e partigiana, a ricevere l’onorificenza civica “XXI Luglio 1921” per il 2022. Lo ha deciso nei giorni scorsi la “Commissione per l’Assegnazione Civica XXI Luglio 1921”. Dal luglio 1944 Mirella Alloisio ha partecipato al Comitato di Liberazione regionale. Per la sua attività di partigiana è stata insignita della Croce di Guerra al Valor Militare. Dopo la Liberazione si è iscritta al Partito Socialista di Unità Proletaria e si è occupata dell’UDI (Unione Donne Italiane), l’organizzazione nata dai GDD (Gruppi di Difesa delle Donne), di cui è stata segretaria provinciale. Oggi il suo impegno continua nelle Associazioni antifasciste, attraverso la stesura di articoli e la partecipazione a incontri. La Commissione sarzanese si è svolta nell’arco di due diverse riunioni: nella prima l’Anpi ha proposto il nome di Rossella Miccio, presidente di Emergency oltre a quello di Mirella Alloisio, mentre la Cgil ha proposto l’attuale sindaco di Stazzema, l’ex sindaco

di Sarzana Anelito Barontini e Angela Gotelli, onorevole costituente. Non essendo presenti tutti i membri della commissione si è proceduto alla seconda convocazione, in cui il consigliere Pizzuto ha presentato la candidatura dello storico

sarzanese Pino Meneghini e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky – candidature già presentate nel corso del primo incontro – e infine dell’ex consigliere comunale Giancarlo Rosignoli. In tutti e tre i casi le proposte hanno ricevuto il voto favorevole del sindaco Ponzanelli e del consigliere Pizzuto, mentre gli altri commissari non hanno voluto partecipare al voto.

