Recco. Matteo Iocchi Gratta è un nuovo giocatore della Pro Recco. L’universale classe 2002 – compirà 20 anni a settembre – è nato a Berane, in Montenegro, da papà italiano e mamma montenegrina. Farà parte dei 13 giocatori convocati dal tecnico del Settebello, Sandro Campagna, per il mondiale al via in Ungheria il 21 giugno. Cresciuto nella Roma Vis Nova, nelle ultime due stagioni si è messo in luce con la calottina del Savona.

