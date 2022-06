Movida, l’ordinanza della sindaca Ponzanelli: “Stop alla vendita di alcolici ai minori”

A Sarzana è tutto pronto per un’estate all’insegna della cultura, dello svago e del rilancio del tessuto economico cittadino, con oltre 150 eventi su tutto il territorio cittadino. Ma il tutto dovrà avvenire nel rispetto delle regole della civile convivenza, della città, della salute e del riposo dei cittadini che vi risiedono. Per questo oggi il sindaco Cristina Ponzanelli, in linea con quanto indicato e condiviso con il Prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini anche nel corso dell’ultimo Comitato ordine e sicurezza pubblica convocato a Sarzana per armonizzare le regole nel territorio, ha stabilito una serie di prescrizioni che dovranno essere rispettate. “Sarà un’estate ricchissima, ma dovrà essere vissuta nel rispetto delle regole, della città e di tutti i cittadini che vi risiedono e che la vivono. Fino a poco tempo fa il tema di attualità per Sarzana era diventato la mancanza di attrattività e di persone, oggi può essere la città troppo viva e le troppe persone che la frequentano. Un cambio radicale di prospettiva, che ci impone di concordare tutta una serie di misure che ci consentano di vivere in sicurezza le prossime settimane e l’intera estate, che si preannuncia ricchissima di eventi e di persone. Nel dialogo con il Prefetto e le autorità di pubblica sicurezza si è individuato un punto di equilibrio tra il sacrosanto diritto al riposo e alla quiete dei cittadini, e quello di esercizi commerciali, bar, ristoranti e locali di poter finalmente lavorare, nonché dei loro fruitori di poter vivere la città, con tutte le opportunità che offre la sera. Sì alla movida ma nel rispetto delle regole. Abbiamo inoltre voluto dedicare un’attenzione particolare al fenomeno dell’abuso di alcool da parte dei giovanissimi nelle aree cittadine, che deve essere controllato” ha dichiarato il sindaco.

