Pietra Ligure, “Stella di Ranzi” protagonista internazionale: “Un’arte di bellezza e sapere per la promozione turistica”

Pietra Ligure. Dopo il successo dell’Infiorata, che ha radunato 44 delegazioni europee nel segno della ripartenza, i maestri infioratori del “Circolo Giovane Ranzi” stanno partecipando, in rappresentanza del comune di Pietra Ligure, unica città italiana invitata, e dell’Associazione nazionale delle infiorate artistiche “Infioritalia”, alla prestigiosa manifestazione di “Vila Do Conde” per la “Festa Do Corpo de Deus”, che in Portogallo si celebra oggi giovedì 16 giugno.

