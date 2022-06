Riomaggiore, si blocca uno degli ascensori. Donna liberata dai Vigili del Fuoco

Momenti di paura oggi a Riomaggiore per una rimasta bloccata in uno degli ascensori che collegano il borgo. L’episodio risale al pomeriggio di oggi quando una donna, che gestisce una struttura extralberghiera della zona, per raggiungere il posto di lavoro ha usufruito dell’ascensore per raggiungere la parte più alta del paese. D’un tratto, a metà del percorso, la cabina si è fermata. La signora si è agitata, ha provato a chiedere aiuto utilizzando anche il sistema di emergenza. I minuti passavano, la donna sarebbe rimasta bloccata all’interno per quasi un’ora con un caldo soffocante e la situazione sembrava non risolversi. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che sono riusciti ad aprire le porte e a liberarla. Era presente anche la Polizia locale ed è poi giunto un tecnico della manutenzione. Il servizio è stato dunque sospeso. L’episodio è stato segnalato agli enti competenti, Comune di Riomaggiore e Ferrovie dello Stato.

... » Leggi tutto