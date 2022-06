1000 Miglia a Sarzana, Ponzanelli ha accolto i colleghi di Brescia e Bergamo

Grande entusiasmo oggi nel centro di Sarzana per il passaggio della storica 1000 Miglia che, anche quest’anno, ha fatto tappa in città portando con sé il fascino di una corsa che in questa edizione attraversa circa 250 comuni italiani e dopo la partenza di ieri mercoledì domani farà ritorno a Brescia. Fra le tante persone in piazza Matteotti c’era anche il sindaco Cristina Ponzanelli che ha accolto i colleghi Emilio Del Bono e Giorgio Gori che stanno percorrendo la 1000 Miglia come ambasciatori della candidatura di Brescia e Bergamo a capitale della cultura 2023. Dopo i saluti e le foto di rito con le fasce tricolori, Ponzanelli ha consegnato ai due partecipanti speciali due graditissime spungate e altrettanti libri sulle bellezze cittadine. “Non si può passare da Sarzana senza assaggiare la spungata” ha detto loro, invitandoli anche alla prossima edizione del Festival della Mente.

