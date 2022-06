A Sanremo l’energia dei tamburi colombiani del fenomeno AAINJAA

Sanremo. Rullo di tamburi, in via Matteotti si balla al ritmo travolgente dei tamburi del fenomeno AAINJAA. Il gruppo di artisti di strada originari di Bogotá è apparso a sorpresa questo pomeriggio in via Matteotti. Tantissimi i curiosi che si sono fermati ad ammirare i musicisti del collettivo colombiano, in quel di Sanremo per concludere il tour europeo di 80 giorni che li ha portati ad esibirsi nelle più belle città del continente.

