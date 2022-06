Bacchus ospita masterclass col contrabbassista Jacopo Ferrazza

Martedì 21 giugno alle 15 da Bacchus si terrà la masterclass di musica d’insieme con uno dei più apprezzati e richiesti musicisti italiani, il contrabbassista romano Jacopo Ferrazza. Musicista, compositore, arrangiatore, Ferrazza durante il suo percorso artistico ha collaborato e suonato con i più importanti esponenti del jazz e della musica leggera come Enrico Rava, Nicola Piovani, Paolo Fresu, Greg Hutchinson e molti altri. Oltre a collaborazioni teatrali e televisive dov’è lo hanno visto al fianco di personaggi del calibro di Leo Gullotta, Sergio Rubini, Nino Castelnuovo, etc. Collabora e suona stabilmente nel quartetto del trombettista Fabrizio Bosso. Viene inserito tra i migliori talenti italiani in occasione del Top Jazz 2017 di Musica Jazz. Nel 2018 vince il premio Siae come miglior talento italiano e il premio della giuria. Alla sera sempre da Bacchus lo vedrà protagonista per la consueta Jam in compagnia di Leonardo Corradi, Diego Piscitelli e Matteo Cidale. Info e iscrizioni: 329/9122285.

