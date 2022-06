Batteria Validilocchi, taglio del nastro in autunno

Parte edile e impianti pronti per la fine di luglio. A settembre verranno predisposte le griglie e le ringhiere. Poi, il taglio del nastro è previsto per l’autunno. E’ questo il cronoprogramma dei lavori della Batteria Valdilocchi che da tempo è rientrata nel progetto “Spezia Forte”. L’idea è quella di creare percorsi ad hoc, a seguito della riqualificazione delle fortificazioni e delle ex strutture militari presenti nel territorio comunale, per favorire un turismo dedicato ad un pezzo della storia della città arricchito da supporti multimediali.

