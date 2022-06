Cuneo-Ventimiglia: nuovi treni, bus e navetta per raggiungere il Parco delle Alpi Marittime e il Parco del Marguareis

Ventimiglia. Da lunedì 11 luglio ci saranno due coppie di treni in più sulla ferrovia Cuneo-Ventimiglia che si ferma a Limone e Vernante rispettivamente punto di partenza per i sentieri e la strada l’Alta Via del Sale che conducono nel Parco del Marguareis e nel Parco delle Alpi Marittime (partenza da Cuneo alle 7:25 e alle 12:41; da Ventimiglia alle 9:37 e alle 16:36).

