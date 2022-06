Rey Manaj si congeda dallo Spezia con una storia sul proprio profilo Instagram. Un saluto che sa di addio per il centravanti albanese, grande protagonista della scorsa stagione con un’annata in grande crescendo. “Grazie a tutti i ragazzi e in bocca al lupo”, la dedica ai suoi ormai ex compagni, di cui condivide uno scatto del giorno salvezza alla Dacia Arena di Udine.

