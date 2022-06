Pd: “Spiaggia libera senza servizi e con docce non funzionanti mentre vengono tollerati camper in zone non adatte”

Ci eravamo illusi che le condizioni della spiaggia libera di Marinella potessero essere, almeno quest’estate, dignitose a seguito della decisione assunta dalla Giunta Ponzanelli di mettere a disposizione 45mila euro per la gestione della spiaggia comunale durante l’estate 2022. Evitando, così, di costringere i gestori ad inventarsi profitti indebiti (com’è accaduto nel 2019, nel 2020 e nel 2021) per far fronte ai consistenti costi che la gestione di 350 metri lineari di spiaggia comporta. Dobbiamo, invece, ancora una volta assistere alla totale incapacità di questa Giunta di affrontare questioni oramai largamente prevedibili. Dal primo di giugno scorso avrebbe dovuta essere garantita lungo la spiaggia libera comunale la presenza di almeno due bagnini; mentre solo grazie alla prontezza di due bagnini in forza agli stabilimenti privati limitrofi alla spiaggia comunale si è scongiurata una tragedia alcuni giorni fa. Inoltre, ad oggi non sono stati installati i servizi igienici e le docce non sono funzionanti, nonostante qualsiasi spiaggia comunale italiana contempli la dotazione di questi servizi minimi che quantomeno garantiscono un principio di civiltà e di considerazione verso gli utenti. E ciò, nonostante che la Giunta Ponzanelli li avesse previsti a partire dal primo giugno scorso. Nel frattempo, la Giunta ha installato una segnaletica che indica il limite delle acque sicure facendolo coincidere con la battigia (in sostanza un chiaro invito a non fare il bagno). Per l’assenza dei servizi igienici, saremmo curiosi di sapere quali istruzioni vengono fornite al riguardo. Infine, per non farci mancare niente in tema di igiene e legittimità urbanistica, non possiamo non rilevare che oramai da un mese la Giunta consente che l’area retrostante all’ex Ape d’Oro venga adibita a parcheggio, nonostante la previsione urbanistica lo vieti (“Area alberata ad evoluzione naturale”) e, addirittura, anche a sosta di camper ed a campeggio, senza che sussistano i presupposti voluti dalla normativa in materia, com’è documentato dall’abbondante materiale fotografico che appare sui social e come è stato segnalato all’A.C. da un nostro Consigliere Comunale alcune settimane fa senza che gli sia stata fornita ad oggi alcuna risposta. Ma anche questo è un tratto di questa Giunta!”.

