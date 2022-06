Piazza di spaccio in Val di Magra, undici persone finiscono nella rete della Polizia

Tre persone colpite da misure cautelari restrittive e otto indagate a piede libero. È questo il bilancio dell’operazione condotta dal personale del Commissariato di Sarzana coordinato dalla Procura della Repubblica della Spezia. Le indagini, partite nell’estate 2021, hanno permesso di sgominare una piazza dello spaccio grazie ad un costante monitoraggio del fenomeno che anche in Val di Magra riguarda sempre più spesso soggetti in giovane età. Nel corso dell’attività investigativa sono state effettuate numerose perquisizioni e sequestri di denaro e quantitativi di cocaina mentre, a conferma della caratura criminale dei soggetti coinvolti, è stato anche documentato e sventato il progetto di reperire una pistola per compiere una vendetta nei confronti di un appartenente alle forze dell’ordine che aveva svolto un controllo su strada.

Il personale di piazza Vittorio Veneto, guidato dal vice questore Annamaria Ciccariello, per completare il puzzle è andato a ritroso nei canali di approvvigionamento, attraverso una serie di minuziosi servizi di appostamento, pedinamenti e confronti tecnici che hanno consentito di documentare tutte le varie fasi del traffico illecito, dai viaggi per i rifornimenti ai pagamenti e alle consegne della droga. Fin dalle fase iniziali gli investigatori hanno potuto capire come tutto ruotasse attorno a un coppia di Santo Stefano e a un cittadino di Aulla, tutti già noti agli agenti per i numerosi trascorsi legati allo spaccio e protagonisti di incontri veloci, talvolta presso il domicilio o il luogo di lavori dei clienti. Scambi fugaci presso parcheggi, giardini pubblici o zone rurali, concordati preventivamente via telefono utilizzando un linguaggio particolare. Il tutto, sempre, con piccole dosi per ridurre al minimo il rischio in occasione di eventuali controlli. Dalle intercettazioni però è emerso l’elevato numero dei clienti serviti abitualmente, così come l’ingente guadagno derivante dall’attività illecita. Un contributo rilevante all’indagine è arrivato infine dalle varie telecamere di videosorveglianza posizionate sul territorio e dalla tempestiva collaborazione prestata dalla Polizia Locale di Santo Stefano.

... » Leggi tutto