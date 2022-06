Scullino shock in consiglio comunale, «La Protezione civile voleva la testa del comandante Marenco»

Ventimiglia. «Ho incontrato alcuni volontari in questi ultimi quindi giorni, mi hanno parlato di criticità. Allora ho chiesto loro di parlarne davanti a me, al dottor Giorgio Marenco e all’assessore (Simone Bertolucci, ndr). A questo punto mi hanno risposto: “Noi qui dentro non ci entriamo più, vogliamo la testa di Marenco oppure diamo le dimissioni”. Non è che si mette con le spalle al muro un sindaco. Il dottor Marenco ha vinto un concorso pubblico, è il comandante della polizia locale ed è un funzionario apicale. E’ quello che firma, è quello che avvalla i conti. E’ quello che dice non andare dal meccanico di tua sponte, perché deve garantire una rotazione. Allora troviamo una soluzione, che non è sicuramente quella della testa». Lo ha detto nel corso del suo lungo intervento, il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, intervenendo in merito alle dimissioni di massa della Protezione Civile Veziano della città di confine; dimissioni sulle quali le minoranze hanno chiesto chiarezza, chiedendo la convocazione di un consiglio comunale ad hoc.

... » Leggi tutto