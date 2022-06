Secondo il Sant’Anna di Pisa nel 2021 la sanità spezzina è peggiorata rispetto all’anno prima

Che il sistema sanitario sia in sofferenza gli spezzini lo sanno da un po’. Da oltre 20 anni il numero dei posti letto in rapporto alla popolazione è il più basso della Liguria e al di sotto della soglia prevista dalla legge. Da oltre trent’anni si staglia all’orizzonte la chimera del nuovo ospedale, mentre il sistema ospedaliero odierno mostra ogni giorno di più di essere ormai anacronistico e di meritare il pensionamento. Negli ultimi anni, poi, le problematiche si sono fortemente acuite con le carenze di personale, dagli Oss, agli infermieri, passando per tecnici e medici. Il quadro che ne deriva non può che essere a tinte fosche, come dimostra annualmente il report del Laboratorio Management e Sanità della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. E quello pubblicato nei giorni scorsi non fa eccezione. Anzi: dall’analisi degli indicatori per la valutazione delle performance sanitarie è evidente il peggioramento della sanità spezzina tra il 2020 e il 2021.

... » Leggi tutto