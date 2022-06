Sette famiglie su cento sotto la soglia, aumenta la povertà relativa in Liguria

Continua a crescere la povertà relativa in tutto il paese, Liguria compresa. Secondo l’ultimo report dell’Istat, infatti, nella nostra regione il valore relativo all’incidenza per le famiglie è passato dal 6,9% del 2020, al 7,1% del 2021, pur rimanendo ben sotto la media nazionale che si attesta al 11,1%, in crescita di un punto percentuale secco rispetto all’anno precedente. A livello territoriale, nel Nord l’incidenza di povertà relativa si attesta al 6,5%, con valori simili nel Nordovest rispetto al Nord-est (rispettivamente, 6,4% e 6,6%), al Centro è del 6,9% mentre nel Mezzogiorno, dove il peggioramento è più deciso, è pari al 20,8% dal 18,3% (più vicina al valore del 2019, 21,1%). La Liguria quindi si attesta sotto la media dell’area geografica, superata in negativo solo da Piemonte, con 7,5% e Veneto 7,9%. Su scala nazionale invece Puglia (27,5%), Campania (22,8%) e Calabria (20,3%) sono le regioni che registrano valori più elevati dell’incidenza, mentre Trentino-Alto Adige (4,5%), Friuli-Venezia Giulia (5,7%) e Lombardia (5,9%) presentano i valori più bassi, in tutti i casi, non significativamente diversi dallo scorso anno, a eccezione della Puglia, quando era pari al 18,1%.

