Storie e strade in foto per Lunigiana Land Art

Volti, percorsi, storie della Lunigiana. Inaugura sabato 18 giugno presso NõGallery – Palazzo Sforza, in via Garibaldi 78 a Pontremoli, la mostra “In cerca della retta via”. Le foto realizzate dal fotografo Stefano Azario sono state raccolte nei dodici comuni della Lunigiana, protagonisti assoluti in questi mesi del programma Lunigiana Land Art, progetto vincitore dell’Avviso pubblico “Borghi in Festival” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Una produzione che è racconto nel racconto: la narrazione delle persone e dei luoghi incontrati e allo stesso tempo quella dell’autore e del suo percorso personale, in cui ha cercato un approccio al lavoro basato sull’espressione emotiva, libero dalle restrizioni della moda e pubblicità che hanno segnato, finora, la sua carriera. “Il progetto è un insieme di ritratti e di percorsi possibili, percorsi da intraprendere o da lasciare. Ho voluto incontrare le persone per ascoltare le loro storie e fotografare le strade per trovare un mio sentiero. Ci sono immagini di chi è appena arrivato e altre di chi non è mai partito, di neonati e di centenari, di amici e di nuove conoscenze” dichiara Azario sul sito dedicato all’evento, www.incercadellarettavia.com. L’inaugurazione della mostra, che si terrà alle 18.30 alla presenza dell’autore e del team Lunicafoto / NõGallery, sarà anticipata la mattina alle 11 da un evento in piazza Roma a Bagnone. In quest’occasione il fotografo converserà con la giornalista Monica Leoncini per raccontare la sua ricerca, portandoci poi a scoprire alcune delle opere in un itinerario guidato tra le tappe espositive di Red Shutter Gallery e del centro storico. La mostra resterà aperta fino al 3 luglio dalle 10 alle 12:30, dalle 16 alle 19 tutti i giorni eccetto il lunedì. Il calendario completo delle iniziative promosse dal Progetto “Lunigiana Land Art” è consultabile al sito:https://www.lunigianalandart.it/programma/

