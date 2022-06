Turismo, il lavoro c’è per ncc e taxi ma i rincari fanno penare e mancare i pezzi di ricambio per i mezzi

Il turismo è tornato. E’ un dato di fatto ma non è tutto oro quello che luccica e lo sa bene chi offre un servizio fondamentale come il trasporto. Nel caso specifico di tassisti e noleggio con conducente non c’è soltanto il costo del carburante, oggi supera i due euro al litro, ma si aggiunge anche il rincaro sulle manutenzioni di mezzi in continuo movimento come auto e van. Sul tavolo degli Ncc si aggiunge anche un’altra problematica: la difficoltà di trovare lavoratori stagionali. Per alcuni il personale è arrivato in sei mesi e si è ritenuto fortunato, nella speranza che le nuove risorse acquisite possano reggere i tempi e i ritmi di una stagione dove il lavoro non mancherà. Un punto della situazione dettagliato arriva da Nicola Carozza Responsabile Confartigianato Trasporti La Spezia, Daniele Da Costa rappresentante della categoria taxi e Ivano Cappelli rappresentante di categoria per gli ncc.

... » Leggi tutto