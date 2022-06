Ad Arcola si parla di streghe

Masche, basure, janare. L’Italia è popolata da numerose comunità di streghe, che in ogni regione, a volte anche in ogni città o paese, assumono caratteristiche proprie. Esperte guaritrici e studiose delle erbe, conoscitrici dei rimedi contro il malocchio o spiriti inquieti destinati a non trovare riposo, sono una presenza ricorrente nel folclore nostrano, che si manifesta in borghi dedicati, piazze in cui venivano condannate e bruciate, cantilene per invocarle o per scacciarle. Giovedi 23 giugno alle 18.30 presso il Bar Centrale di Piazza Garibaldi nel Centro storico di Arcola, si parlerà di queste figure all’interno del volume Streghe d’Italia, edito da NpsEdizioni. In questo libro si scopriranno alcune delle loro storie, spaziando lungo la penisola italiana, di oggi e di ieri, in compagnia di donne misteriose e terribili. Tenete acceso il lume, cari lettori, o le Streghe d’Italia vi faranno perdere la ragione! “Streghe d’Italia” contiene quattordici racconti di autrici e autori italiani: Giuseppe Gallato, Marco Bertoli, Miriam Palombi, Alessandra Leonardi, Elena Mandolini, Alessandro Ricci, Daniela Tresconi, Laura Rizzoglio, Debora Parisi, Luciana Volante, Francesca Cappelli, Micol Fusca, Monica Serra, Alessio Del Debbio. L’evento è inserito all’interno della rassegna letteraria Le parole intorno, organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Arcola.

