Alla Serra è tutto pronto per l’infiorata,sarà dedicata alla pace

In occasione della ricorrenza religiosa del Corpus Domini, tornano i fiori a colorare le vie del pittoresco borgo della Serra, dopo due anni, per la tradizionale infiorata, dedicata per l’occasione al tema della pace. Domenica 19 giugno, infatti, fiori, arte e colori saranno i protagonisti dell’evento curato dalla parrocchia San Giovanni Decollato in collaborazione con la nuova Associazione culturale O.D.V. LaSerrArtIdea, nata allo scopo di valorizzare il patrimonio naturalistico, umano, culturale, artistico e religioso del nostro territorio.

