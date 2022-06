Domenica sera al De Terminal tocca alla Batebalengo

Samba batucada, samba reggae, afoxè, maracatù, funky al De Terminal. Domenica sera, a partire dalle 20.30, sul palchetto del locale della banchina Revel toccherà alla storica compagnia Batebalengo. Attivi dal 2001, frutto di un’esperienza di laboratorio subito trasformata in gruppo di percussioni con ritmi della tradizione afrobrasiliana in stile di Bateria di Samba, suonando anche Maracatù e Afro, Sambareggae e Afoxè. Centinaia di esibizioni nelle città in strada, che generano spesso blocchi stradali per la tanta gente che puntualmente comincia a ballare, fanno del gruppo una realtà importante e riconosciuta.

