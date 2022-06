Natale: “Che ne è stato degli 11 milioni per le liste d’attesa? Toti non risponde e lascia l’aula”

“Abbiamo provato a chiedere all’assessore Giovanni Toti e alla sua giunta come sono stati utilizzati gli 11 milioni di euro che il governo Draghi ha messo a disposizione della Liguria per abbattere i tempi di attesa per esami e visite specialistiche. Al momento di prendere la parola, l’assessore ha però lasciato l’aula senza neppure delegare la risposta ad uno dei, pochi, assessori presenti”. Lo rileva Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, che ha portato nuovamente il tema delle liste d’attesa in aula, con particolare focus sull’ASL5 Spezzino.

... » Leggi tutto