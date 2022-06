Imperia. Una prova magistrale dei ragazzi di Andrea Pisano consegna la salvezza in serie A2 alla Rari Nantes Imperia. Al termine di una gara-3, alla piscina ‘Cascione’, giocata in maniera esemplare dai giallorossi e vinta per 8-3 chiudendo definitivamente la serie playout.

