Sanremo. Dopo la prima giornata di iscrizioni sul posto, possibili direttamente al desk allestito al campo di atletica di Sanremo, è salito ad oltre 500 il numero di iscritti alle tre gare della Run for the Whales. La manifestazione, in programma oggi, prevede la mezza maratona (Fidal), una gara non competitiva di 10 km, e la Family Run (circa 3 km).

