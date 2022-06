Scricchiola la Lega, Bevilacqua con Scullino: «Andiamo avanti»

Ventimiglia. «Sono un leghista convinto, ma proprio per questo non posso condividere accordi trasversali con la sinistra, né un commissariamento che metta a rischio la partenza di molte opere pubbliche che abbiamo voluto e che adesso possiamo realizzare. Non posso avvallare che si perdano finanziamenti e contributi milionari perché la Lega ha perso la fiducia nel Sindaco Scullino, noi siamo amministratori e dobbiamo pensare ai cittadini. Non mi presto al gioco della sinistra e la città non può permettersi il lusso di perdere gli oltre 20 milioni di contributi che ci sono stati assegnati, come ha ammesso lo stesso sindaco Scullino» – commenta Marcello Bevilacqua.

