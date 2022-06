Sentieri senza barriere, quando l’escursionismo diventa davvero di tutti

L’escursionismo può essere senza barriere. Su questo principio si sono svolte, in queste settimane, delle lezioni speciali alle Cinque Terre sulla conduzione di mezzi particolari per poter accompagnare le persone con disabilità motorie alla scoperta dei territori. Quest’oggi al Telegrafo si è tenuta l’ultima lezione formativa. Il corso ha visto la partecipazione di 34 persone, perlopiù accompagnatori e soci Cai, desiderosi di approfondire le competenze nell’ambito delle attività di montagna terapia rivolte a persone con disabilità di tipo motorio, attraverso l’utilizzo di ausili fuoristrada, da realizzare in collaborazione con operatori professionali di enti, associazioni, strutture.

... » Leggi tutto