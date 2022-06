Tappezza Santo Stefano di volantini, compresa un’auto della Locale. Verbale da 480 euro

Un verbale da 480 euro per aver tappezzato Santo Stefano Magra di volantini, compresa un’auto della Polizia locale. Per questo motivo un imprenditore è stato sanzionato. A riportare la vicenda è una nota comando di Santo Stefano Magra. In una nota si legge: “Gli agenti del Comando di Polizia Locale di Santo Stefano di Magra con a capo il comandante Maurizio Perroni non credevano ai loro occhi quando hanno visto la scena. Infatti alcune intere vie del centro abitato di Santo Stefano di Magra zona stazione ferroviaria, sono state letteralmente ‘tappezzate’ da volantini pubblicitari. Fin qua non è una cosa anomala, tanto è vero che gli agenti più volte hanno sanzionato questo genere di infrazione. Ma la cosa per così dire anomala, è che i volantini, abusivamente diffusi, sono stati collocati anche sui veicoli di servizio della stessa Polizia Locale”.

