Tra sei giorni il calendario della serie A, in anticipo per poter prenotare gli alberghi in tempi di turismo

Di solito conosciamo il calendario a fine luglio, con le squadre che hanno già svolto il ritiro e impegnate nelle prime amichevoli. Quest’anno invece la Lega, proprio per permettere alle squadre e alle società di organizzare con anticipo una stagione anomala, anche la cerimonia della nuova serie A verrà anticipata. Il calendario verrà svelato venerdì 24 giugno con circa un mese di anticipo rispetto ai tempi tradizionali e questo permetterà anche ai tifosi di pianificare le gare da vedere anche in trasferta, visto che ad agosto si giocheranno quattro giornate in un periodo di vacanze e di potenziale tempo libero, e la campagna abbonamenti.

