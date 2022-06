Vallecrosia, aquile Ana agli alpini impegnati nell’operazione Covid-19

Vallecrosia. E’ proseguito nel tardo pomeriggio il Raduno Alpini del gruppo di Vallecrosia, iniziato questa mattina alla Caserma Bevilacqua in via Roma con una cerimonia in ricordo di tre alpini caduti in missione di pace: Tiziano Chierotti, Giorgio Langella e Valerio Campagna. Alla sala polivalente G. Natta di Vallecrosia si è infatti svolta la consegna delle aquile Ana agli alpini che hanno prestato servizio nell’operazione Covid alla presenza del sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, del vicesindaco Marilena Piardi, dell’assessore Patrizia Biancheri, del consigliere comunale Denis Perrone, del sindaco di Camporosso Davide Gibelli, degli alpini del gruppo di Vallecrosia, della sezione di Imperia e dell’Ana – gruppo Vallecrosia.

