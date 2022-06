Bordighera. Il 22 giugno, a partire dalle 16,30, Gianmarco Parodi firmerà le copie del suo ultimo romanzo “Non tutti gli alberi” Piemme, nei giardini del Museo Clarence Bicknell, in via Romana 39 a Bordighera. Sarà presente la dottoressa Daniela Gandolfi dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

