Cara sinistra, se vuoi avere un futuro devi rappresentare i più deboli

TRE NOTIZIE DAL VOTO NAZIONALE

Dalla scorsa domenica elettorale sono venute -mi riferisco in primo luogo al dato nazionale- alcune notizie certe.

La prima è che Matteo Salvini non è più il leader del centrodestra: dal Papeete in avanti nulla da quelle parti è girato per il verso giusto. La Lega è arrivata quasi ovunque dietro Fratelli d’Italia, che pure non sfonda. Anche perché alcuni dati, in primo luogo a Genova e a Spezia, consegnano una forza rilevante a un’altra componente del centrodestra, quella più di centro, in Liguria espressa da Toti e dalle liste personali dei candidati a Sindaco. Tutto ciò farà emergere nel centrodestra, in vista delle elezioni politiche del prossimo anno, divisioni politiche importanti, a partire da quella sul rapporto con l’Unione europea.

La seconda notizia è che il Pd regge -in Italia è il primo partito- mentre crollano i suoi alleati. Il M5S ha avuto una debacle, ma forse ha più forza di quanto gliene si accrediti: chi dà i grillini per morti dimentica la grande differenza tra il voto -negativo- alle amministrative del 2017 e quello -positivo- alle politiche del 2018. Le liste di sinistra non brillano, salvo qualche realtà, mentre il “polo di centro” è fantomatico: Calenda si intesta risultati che non ha, i suoi pochi candidati di successo avrebbero fatto bene con qualunque lista.

La terza notizia è riferita ai referendum sulla giustizia: il loro insuccesso significa che forse ci siamo tolti dai piedi per qualche anno i “garantisti all’italiana”, quelli che confondono le teorie liberali con la difesa del potere corrotto che chiede impunità.

... » Leggi tutto