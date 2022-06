Corpus Domini, a Monterosso si rinnova la tradizione dell’infiorata

A Monterosso si rinnova la tradizionale infiorata del Corpus Domini. I bambini del borgo, che già nei giorni scorsi sono andati a raccogliere petali e fiori, sono al lavoro sotto la guida degli adulti per comporre il tappeto floreale che accompagnerà la processione religiosa pomeridiana lungo via Roma e Via Vittorio Emanuele. La parola ricorrente è “pace” scritta con petali e caffè. All’uscita della chiesa di San Giovanni si ricorda l’Eucarestia. Un invito a camminare dopo la solenne cerimonia e lasciarsi avvolgere dal mistero dell’insegnamento cristiano.

