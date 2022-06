Donna di 83 anni non risponde al telefono, la Polizia locale fa intervenire i Vigili del fuoco: era distesa sul pavimento

Ieri pomeriggio una pattuglia della Polizia locale è intervenuta in Via Biassa in seguito alla segnalazione da parte di un residente rispetto al fatto che una persona anziana in tutta la mattinata non aveva aperto le finestre e quindi temeva le fosse accaduto qualcosa.

Mentre l’addetto della centrale operativa cercava di contattare qualche parente dell’anziana, gli agenti si portavano sul posto. E la situazione era proprio quella descritta dal vicino: il telefono cellulare della donna squillava a vuoto all’interno dell’appartamento.

Chiamati sul posto insieme al 118, i Vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento tramite l’autoscala, passando da una finestra, e accertavano che la donna di 83 anni si trovava distesa sul pavimento della cucina priva di sensi.

I sanitari e l’automedica, giunta per i soccorsi del caso, hanno disposto il trasporto presso il Sant’Andrea dove l’anziana ha ricevuto le cure del caso.

