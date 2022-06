Festa della Musica, a Diano Marina spettacolo dedicato ai Pink Floyd

Diano Marina. La ricca stagione musicale di Diano Marina si apre di fatto con l’inizio dell’estate, martedì 21 giugno, data in cui dal 1982 si celebra – ormai in oltre 120 Paesi di tutto il mondo – la Festa della Musica. L’appuntamento è di quelli da non perdere: nel suggestivo parco verde di Villa Scarsella è di scena uno spettacolo (inizio ore 21.15) dedicato ai Pink Floyd. Sul palco la tribute band Shine, ovvero Mauro Vero (chitarra e voce), Mauro Germinario (basso e voce), Ivan Voarino (batteria e percussioni), Maurizio Carobene (tastiere e cori) e Dario Laino (chitarra e cori).

