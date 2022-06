Franchi: “Bretella Santo Stefano-Ceparana opera fondamentale”

“La bretella Ceparana-S.Stefano è un’opera fondamentale per lo sviluppo dell’intera piana di Ceparana, che comprende vari comuni con centinaia di attività produttive e che da decenni soffre problemi viabilistici. È già finanziata per un investimento totale di 15 milioni di euro, non possiamo permetterci di negare al nostro territorio una tale quantità di risorse stanziate. Faremo tutti fatica a comprendere le motivazioni di tal rifiuto. Proprio in questi giorni poi giungerà il progetto esecutivo che ci consegnerà una fotografia della futura bretella”. Lo dichiara in una nota Giammarco Franchi, consigliere comunale Pd a Bolano.

