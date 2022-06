Hockey Sarzana riabbraccia Jeronimo Garcia

Il Presidente Maurizio Corona è euforico del ritorno di Jeronimo Garcia e lo presenta così: “Lo abbiamo voluto fortemente perché lui ha rappresentato nell’anno disputato a Sarzana al meglio il senso di appartenenza alla maglia ed alla città. Non ha esitato quando lo abbiamo chiamato, e questo ci onora. Jeronimo per noi non è solo un hockeysta ma uno di famiglia. I suoi valori ed il nostro rapporto vanno oltre l’hockey. Per i tifosi rappresenta tanto e noi siamo contenti di farli felici con questo che per noi è un simbolico regalo. Jeronimo Garcia – continua Corona – in questi due anni, prima a Correggio con allenatore Mirko Bertolucci e poi a Sandrigo, ha disputato due ottime stagioni, in Emilia ha trascinato con le sue 26 reti la formazione di Mirko Bertolucci per la prima volta ai play-off, a Sandrigo in questa stagione, nonostante un campionato non all’altezza per la formazione veneta, è andato a segno in 23 occasioni. Per accaparrarsi Jeronimo abbiamo dovuto superare la concorrenza di molti clubs italiani, ma la volontà di rivestire la maglia rossonera da parte di Jeronimo ha prevalso nel momento di scegliere e di questo siamo orgogliosi.” Queste la parole di mister Mirko Bertolucci che ha fortemente voluto il ragazzo a Sarzana. “E’ il giocatore che desideravo, ha una qualità fisica veramente impressionante — dice mister Bertolucci suo compagno e suo mister a Correggio – uno forte fisicamente, un bel tiro, sa fare gol e assist, uno che spacca la partita perché salta con facilità l’uomo, uno veloce nelle ripartenze, uno che nei tiri da fermo difficilmente sbaglia e poi voleva venire a giocare a Sarzana e io sono contento di riabbracciarlo”. Il presidente voleva il suo ritorno, ed è stato il primo colpo della nuova stagione dell’Hockey Sarzana, poi la decisione di annunciarlo dopo i due giovani ragazzi argentini. Ed ecco che dal cilindro del Presidente Maurizio Corona esce il ritorno di Jeronimo Garcia, giocatore universale che rientra a Sarzana dopo due stagioni disputate prima a Correggio e poi a Sandrigo. Ecco le prime parole di Jeronimo Garcia, classe 1998, al rientro a Sarzana prima della partenza per l’Argentina per le vacanze estive.

