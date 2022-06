Imperia. Il circolo Parasio ha ricordato don Gustavo Del Santo con un concerto gratuito di livello altissimo andato in scena oggi presso il “Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso” di via Santa Lucia a Imperia. Per l’occasione si è esibita l’Ensemble Strumentale Musique de Salon Belle Epoque insieme al tenore Silvano Santagata.

... » Leggi tutto