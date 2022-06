Lieve aumento dei ricoverati in Liguria, in ASL5 i nuovi casi sono 142

Sono 690 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, accertati nelle ultime 24 ore grazie a 3.746 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 56, Savona 89, Genova 402, La Spezia 142. Non riconducibili a domiciliazione in Liguria 1. Il bollettino odierno non riporta decessi, inalterati dunque i numeri che parlano di 611 vittime in Asl5 da inizio pandemia e 5.346 in totale da inizio emergenza a livello regionale. Nella nostra provincia intanto i casi attivi salgono a 1.506 su un totale di 10.534 in Liguria dove la situazione ospedaliera nelle ultime 24 ore ha registrato un leggero aumento (+5) dei ricoverati che sono oggi 154 dei quali 5 in terapia intensiva. In controtendenza invece lo Spezzino dove i letti occupati sono passati da 23 a 22 mentre i reparti dei pazienti più gravi restano vuoti. Nelle ultime 24 ore infine sono guarite 464 persone per un numero complessivo di 444.822 da inizio emergenza.

... » Leggi tutto