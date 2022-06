Preso dai carabinieri di Imperia, l’uomo che ha accoltellato due giovani

Imperia. Un nordafricano è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma con l’accusa di aver accoltellato due giovani, entrambi stranieri. E’ successo nel pomeriggio in via XX Settembre a Imperia. Stando a quanto ricostruito, l’uomo era in possesso di un coltello da cucina di notevoli dimensioni quando, per ragioni ancora da chiarire, ha colpito agli arti superiori i due rivali, di 18 e 26 anni. All’arrivo dei soccorritori, l’aggressore è fuggito, ma è stato presto raggiungo dai carabinieri. I due feriti sono stati portati in ospedale a Imperia.

... » Leggi tutto