Provocazione di Italia Viva: “Anche a Sarzana una ‘area Draghi’ senza Conte, Meloni e Salvini”

“In questi ultimi mesi abbiamo iniziato un percorso consapevoli di poter dare un forte contributo riformista alle prossime elezioni amministrative sarzanesi Dopo le elezioni amministrative spezzine da parte del PD sarzanese non abbiamo letto la presa d’atto del fallimento della coalizione modello Sansa, ma al contrario una richiesta di uno sforzo politico al polo riformista. Evidentemente non si ricorda che alla Spezia siamo stati esclusi dal percorso che ha portato alla candidatura a Sindaco dei progressisti. A Sarzana chiedemmo circa 18 mesi fa un tavolo della sinistra unita per costruire insieme un progetto di governo della città senza porre veti nei confronti di alcuno. A tale richiesta segui una chiara posizione politica che sostanzialmente diceva “meglio per tutti non fare ora il tavolo perché alcuni del PD, ma soprattuto parte della coalizione delle regionali non vi vuole”. Per aprire un dialogo che mai abbiamo rinnegato certe posizioni politiche devono essere riviste. Inoltre auspichiamo che l’opposizione all’amministrazione comunale superi la strumentalità, come avviene spesso, anche su progetti che potrebbero far crescere Sarzana. Riteniamo che il centro sinistra per tornare a vincere debba tornare forza di governo, una forza in grado di presentare ai cittadini un disegno di città innovativo e concreto, diciamo riformista come noi ci sentiamo dare. Le liste civiche di Bucci e Peracchini sono state votate da cittadini che prima votavano nostri amministratori quando con le loro azioni amministrative facevano crescere le città, il loro contesto economico e sociale. Ecco noi vogliamo recuperare questa impostazione basata su un progetto di buon governo e le polemiche o le richieste di cospargersi la testa di sale, oggi le lasciamo ai dirigenti del PD e a quella parte di dirigenza del PD sarzanese che ha scelto la via massimalista e populista abbandonando l’idea del buon governo anche a Sarzana. Ci aspetta un anno di grande lavori e opportunità in un quadro politico complesso e in movimento e chissà, affermiamo provocatoriamente, se da qui al 2023 non potrà nascere un’ area Draghi senza i Salvini, le Meloni e i Conte anche a Sarzana.

