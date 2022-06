Suoni dal mondo e dalla tradizione popolare con la seconda edizione del “Folk music meeting”

Si è conclusa con l’energia e la musica meticcia di Lucia De Carvalho la seconda edizione del “Folk music meeting”, che dopo piazza della Pace a Santo Stefano è approdato in piazza Querciola a Castelnuovo Magra. Qui, dopo il Trio Maestrale che ha aperto la serata, l’artista di origini angolane, ma cresciuta fra Portogallo e Francia, ha portato sul palco sovrastato dall’affascinante Turris Magna, radici e influenze musicali fra ritmi brasiliani, sonorità funk e vibrazioni intrise di world music, messaggi di uguaglianza e rispetto e tradizioni popolari. Accompagnata dagli ottimi musicisti Edouard Heilbronn, Simon Lannoy, Lilly Nashimento, ha confermato l’intramontabile fiuto per i talenti di Alessio Ambrosi (Armadillo Club) e Paolo Bedini (Baracca & Burattini). Consolidatissimo duo che è andato invece sul velluto nella serata inaugurale con le “stazioni lunari” di Ginevra di Marco e Francesco Magnelli accompagnati da Andrea Salvadori, che a Santo Stefano si sono esibiti dopo Ashti Abdo e “Orientale sicula”. Il trio con i due ex Csi ha presentato canzoni tradizionali cantate in più lingue che appartengono al bacino del Mediterraneo, facendo ballare e riflette con temi sociali e civili, prendendosi poi il cuore dei presenti pescando dal repertorio di CCCP e Consorzio con “Amandoti” e una meravigliosa versione di “Del mondo”. Due serate che hanno rispecchiato appieno lo spirito di una manifestazione che, con il sostegno di Fondazione Carispezia, Arci, Uisp e comuni, ha già trovato una collocazione precisa e apprezzata nel cartellone estivo della Val di Magra.

